高松高等予備校入学式高松市玉藻町 合格を目指して「挑戦」の1年です。高松高等予備校の入学式が13日、高松市で開かれました。 鶴岡英作校長が「高予備は皆さんの人生の通過点であると同時に、夢をかなえる原点であってほしい」とあいさつしました。 そして入学生代表が決意を述べました。 （入学生代表／岩粼優輝さん）「輝かしい合格の実績を残された本校諸先輩の期待に応えることを、本日この入学式に