大好評のライス食べ放題無料が延長！ 「壱角家」でお腹いっぱい「家系めし」を味わい尽くそうラーメンファンに朗報です！ 横浜家系ラーメン「壱角家」で、大好評につきライス食べ放題が無料になる「壱角家 【無限ライス】物価高騰応援フェア」を、4月14日〜5月6日までの期間、延長開催します。麺類を注文するだけで、ライスがなんと何度でもおかわり無料に！さらに見逃せないのが、家系ラーメンを注文した際の「海苔2枚追