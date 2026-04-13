壱角家が「ライス食べ放題無料」を期間延長し4/14から再実施！ 麺類の注文で白飯が食べ放題に、家系ラーメンを注文すると海苔2枚も追加

大好評のライス食べ放題無料が延長！ 「壱角家」でお腹いっぱい「家系めし」を味わい尽くそう

ラーメンファンに朗報です！ 横浜家系ラーメン「壱角家」で、大好評につきライス食べ放題が無料になる「壱角家 【無限ライス】物価高騰応援フェア」を、4月14日〜5月6日までの期間、延長開催します。

麺類を注文するだけで、ライスがなんと何度でもおかわり無料に！

さらに見逃せないのが、家系ラーメンを注文した際の「海苔2枚追加」の嬉しい特典。

特注中太麺に絡む濃厚でクリーミーな“濃まろ豚骨スープ”をたっぷり吸わせた海苔で、ホカホカのご飯を巻いて食べる「家系めし」は、まさに至福のひとときです。

全国100店舗以上で実施されるこの特大キャンペーンで、物価高を吹き飛ばす圧倒的な満腹感を体験してみてはいかがでしょうか。

対象外の店舗もあるので、お出かけ前のチェックをお忘れなく！

（以下、プレスリリースより）

【無限ライス】キャンペーンが大好評につき、ライス食べ放題無料をまたまた延長！ 「壱角家 【無限ライス】物価高騰応援フェア」開催！

〜2026年4月14日(火)〜5月6日(水)の期間限定で、壱角家 100店舗以上で開催〜

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する「壱角家」は、物価が高騰している中、横浜家系ラーメンとライスの至福の組み合わせ「家系めし」を、より多くの皆様に楽しんでいただくために開催している「壱角家【無限ライス】キャンペーン」について、大好評につき、5月6日(水)までライス食べ放題無料の期間を再度延長し、「壱角家 【無限ライス】物価高騰応援フェア」を開催します。

「壱角家 【無限ライス】物価高騰応援フェア」とは、麺類をご注文のお客様へ、ライス食べ放題を無料でご提供するキャンペーンです。スープを吸った海苔をご飯に巻いて食べる至福の瞬間を、この機会にぜひ味わってください。

◾️【無限ライス】物価高騰応援フェアについて

・期間：2026年4月14日(火)〜5月6日(水)

・キャンペーン概要：麺類をご注文のお客様に限り、ライス食べ放題を無料でご提供 家系ラーメンをご注文の方は、海苔2枚を追加

・対象店舗：以下の未実施店舗以外の全ての店舗

【未実施店舗】

壱角家 アリオ西新井店、アリオ柏店、イオンモール八千代緑が丘店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、ステラタウンイトーヨーカドー大宮宮原店、プレナ幕張店、イトーヨーカドー幕張店、神宮球場店、成田空港店、春日部店、裾野店、駒込店、浦安店、弘前店、伊豆修善寺店、東神奈川店、東久留米店、下北沢店、葛西店、流山店、京急鶴見店、宇多津店、松戸店、藤岡店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、学芸大学店

※品切れ、またはラストオーダー間際のご注文の場合はご提供出来ないことがございます。

※店内でお食事のお客様が対象となります。