会社を退職したあと、生活を支える制度として知られているのが雇用保険の給付です。一般に「失業給付」と呼ばれるものには、65歳未満の離職者が受ける基本手当などがあります。 しかし、雇用保険の給付は、離職日時点の年齢によって給付の種類が変わります。特に重要なのが「65歳」という年齢の境界です。実は、退職するタイミングが65歳の前か後かによって、受け取れる給付額が数十万円単位で変わることがあります。