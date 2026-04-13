鹿屋市で高齢女性が殺害・遺棄された事件は、発覚からきょう13日で4年です。 事件が未解決の中、鹿児島県警は13日、今後の捜査方針などを確認しました。 この事件は、2022年4月13日午後4時ごろ、鹿屋市永小原町の福山京子さん(当時86)が、自宅近くの高さ6メートルの急斜面の下で遺体で見つかったものです。 死因は外傷性ショックで、県警は殺人・死体遺棄事件として捜査を続けています。 捜査検討会が開かれました