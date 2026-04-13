鹿屋市で高齢女性が殺害・遺棄された事件は、発覚からきょう4月13日で4年です。

事件が未解決の中、鹿児島県警は13日、今後の捜査方針などを確認しました。

（記者）「福山さんの自宅前にはまだ規制線。まるで時が止まってしまったかのようです」

この事件は、2022年4月13日午後4時ごろ、鹿屋市永小原町の福山京子さん(当時86)が、自宅近くの高さ6メートルの急斜面の下で遺体で見つかったものです。

死因は外傷性ショックで、県警は殺人・死体遺棄事件として捜査を続けています。

捜査検討会が開かれました

きょう13日は、捜査本部のある鹿屋警察署と県警本部をリモートでつなぎ、捜査検討会が開かれました。

捜査員ら29人が参加し、県警によりますと、捜査状況や今後の方針などを確認したということです。

これまでにのべ3万5000人の捜査員を投入

県警はこれまでにのべ3万5000人の捜査員を投入しています。しかし、現場が山あいのため、有力な目撃情報などが得られていないということです。

（近くの住民）「4年はあっという間。すぐ解決するものだと思っていた。自分たちとしては早く解決を望むだけ。（解決）すれば安心できる。それがない限りは不安」

県警は事件に関する情報提供を呼びかけています。

連絡先 鹿屋警察署 0994-44-0110。

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