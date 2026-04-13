3月31日をもって解散した元アイドルグループ「東京女子流」の中江友梨（28）が13日までにインスタグラムを更新。16年間所属した事務所を離れる決断をしたことを報告した。中江は「4月から約16年間沢山お世話になりました、avexを離れる決断をしました」と報告。「“東京女子流"の中江友梨として本当に沢山の事を学ばせて頂きましたし、この経験が無かったら今の私はいません。感じた事や尊い景色全てに心から感謝しています」とつ