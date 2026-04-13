4月13日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、内閣支持率について意見を交わした。 テレビを見てるおじいちゃん、おばあちゃんの方が… 寺島アナ「高市内閣の支持率が71.5%と先月からほぼ横ばいで高い水準を維持していること