とちぎテレビ 景観の悪化や土砂災害の一因とされている放置された竹林を活用しようと那珂川町では１０日、竹で花籠を作るワークショップが行われました。 このワークショップは、竹の活用方法を提案することで放置された竹林を減らそうと珂川町地域おこし協力隊の大倉由紀子さんが立ち上げた団体「竹取倶楽部」が企画したものです。 町内で竹細工を手がける芳賀夫妻が講師を務め、参加者は、海に波が立つよ