◇ア・リーグブルージェイズ2―8ツインズ（2026年4月12日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29)が12日（日本時間13日）、本拠でのツインズ戦に「5番・三塁」で2試合ぶりにスタメン出場するも、4打数無安打1四球と振るわず3戦連続安打なし。試合も2ー8と敗れ、2連敗を喫した。前日の同カードはメジャー移籍後初の出番なし。開幕から14戦目が“休養日”となったが、この日は再びスタメン復帰を果たした。初回の