©ABCテレビ 4月13日（月）の「なるみ・岡村の過ぎるTV」で、街の本当にウマ過ぎるグルメを発掘する新プロジェクト、「ぽちゃらんガイド2026」が始動！ うま過ぎるグルメが溢れる関西。だが、どこもグルメ激戦区だらけで、結局どこで何を食べればいいのかわからない…。そこで、「本当にウマいグルメを知り尽くしているのは僕たちぽっちゃり芸人」と主張する、ダブルアート・真べぇ、もっち、カバ、こじまラテの通称