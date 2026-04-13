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4月13日（月）の「なるみ・岡村の過ぎるTV」で、街の本当にウマ過ぎるグルメを発掘する新プロジェクト、「ぽちゃらんガイド2026」が始動！

うま過ぎるグルメが溢れる関西。だが、どこもグルメ激戦区だらけで、結局どこで何を食べればいいのかわからない…。そこで、「本当にウマいグルメを知り尽くしているのは僕たちぽっちゃり芸人」と主張する、ダブルアート・真べぇ、もっち、カバ、こじまラテの通称「ぽちゃらん調査員」が総力を挙げて、街のウマ過ぎるグルメを徹底調査！ 「ぽちゃらんガイド」への掲載にふさわしいお店を決定する。

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今回のテーマは、なんば・心斎橋界隈の「韓国料理」。このエリアは約170店舗もの韓国料理店がひしめく、まさに激戦区。ここでぽちゃらん調査員たちがチェックするのは、「味の完成度」「ボリューム」「お腹が空く見た目かどうか」、そして何より重要なのが「ぽっちゃりに優しいお店かどうか」。いくら味が良くても、席が狭い、量が少ないなどは論外。ぽっちゃり独自の審査基準で、厳正なる審査を行う！

スタジオには、ぽちゃらん調査員のもっち、カバ、こじまラテが集結。リーダーの真べぇは欠席のため、代わりに「ぽちゃらん研究生」としてタチマチ・胡内が参加。ぽちゃらん調査員が選び抜いた、本当にウマ過ぎるなんば・心斎橋エリアの韓国料理ベスト10を発表していく。

まず10位には、地下鉄なんば駅からほど近い一軒がランクイン。ネオンがきらめく店内の雰囲気は、まるで韓国そのもの。このお店のウマ過ぎるグルメが、新鮮なイイダコをうま辛ヤンニョムソースに絡ませた「チュクミ」。思わずお腹が鳴るビジュアルに大興奮の一同だが、チュクミにたっぷり絡ませるというあるトッピングが4人をさらにうならせる！

また、地下鉄日本橋駅の改札からわずか15秒という、ぽっちゃりに優しいお店で食べられる「スンドゥブ」もランクイン。他にはない大きな特徴が、豪快過ぎるトッピングで、なんとスンドゥブに刺さるほどの巨大な牛の大腿骨が！ スンドゥブと合わせると味わいが濃厚になるだけでなく、コラーゲンたっぷりで、試食したカバは翌日お肌がぷるぷるになったとか！？ このほか、１ツ星ならぬ「１ツぶひ」に認定した食べ放題のお店など、バラエティ豊かな韓国料理が続々登場する。

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７位までを見て、なるみが「パンチがききまくり」、岡村も「見ごたえがありました」と大満足のランキング。スタジオには10位から７位のグルメの中から、あるお店の人気メニューが登場！ VTR以上の豪快なビジュアルに仰天するなるみと岡村だが、一口食べ始めるとスプーンを持つ手が止まらない！

続いては６位から４位。最強の「米グルメ」や、大阪初上陸となる本場・韓国の行列店がランクインする。そんな中、ある一軒をめぐって意見が真っ二つに！真べぇ、カバ、こじまラテが大絶賛する一方で、もっちが猛反対したため、ぽちゃらんガイドに掲載するか悩んでいるというのだが、反対の理由は「看板メニューのカンジャンケジャンでは太ることができないから」。そこで、カンジャンケジャンが大好きな岡村らが実際に試食して判定することに。頑固なもっちを説得し、無事に掲載となるのか！？

そしていよいよベスト３を発表！ なんと、ぽちゃらん調査員が満場一致でおすすめする韓国料理店が最高評価の「３ツぶひ」を獲得！ うるさい調査員たちも納得の、最強の一皿とは！？

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なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。13日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。