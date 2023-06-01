オープニングトーク 岡田「今日はほんまええ天気やな、あっという間の１週間やし」 天気の話と１週間が早い話、今週もいつものおかしばが始まりました。いつものおかしばは「平和の象徴」と言われています。 そんな言葉を受けて柴田さんからはウォーキング日和になってきたと、文化放送に歩いて来ている都内屈指のウォーカーが追随します。 岡田師匠も頻繁に歩いているそうで、ここからさらに暑く