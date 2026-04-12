AlbaLink（5537、東証グロース）。空き家を主に瑕疵不動産を買取、投資家に転売が主事業。空き家問題が社会問題化される中「問題の解決」を謳い、昨年12月に上場。【こちらも】リユース業:買取王国が「増益基調」を維持する理由公開公募価格1300円に対し4割方上値の初値1850円で生まれた。時流を反映した、と言える。総務省は「居住目的のない空き家は2030年に、470万戸に増加する」としているが、AlbaLinkでは長期ミッシン