ボートレース大村の「ＢＴＳ鹿島開設１１周年記念肥前鹿島干潟杯」は１２日、準優勝戦が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決定した。田中豪（５３＝東京）は準優１０Ｒ、インからコンマ１５の好Ｓを決めて１Ｍ先マイ。バックで他艇を突き放して当地連続優出を決めた。レース後は「逃げられて良かったです。インは苦手だからね（笑）」と胸をなで下ろした。「足は後伸びな感じを落としてターンに持って行ったのが良かった