◇セ・リーグDeNA6―5広島（2026年4月12日横浜）DeNAの勝又温史が入団8年目で待望のプロ初打点を挙げた。1点を追う7回2死二塁で、代わったばかりの森浦から左翼線に同点二塁打。詰まりながらも三塁後方に落ちる打球に「気持ちで打った。心の底からうれしい」と喜んだ。日大鶴ケ丘から18年ドラフト4位で投手として入団。21年オフに戦力外通告を受け、育成契約を結ぶのと同時に野手に転向した。プロ7年目だった昨季、