Image: Amazon 安くはないスマートタグ、せっかく買うなら長く長く使いたい。最近では、電池式や使い捨てタイプだけでなく、手軽にチャージして繰り返し使える「充電式」も普及してきました。小さなストラップ型からカード型まで集めましたよ。USB-C充電できるストラップ型タグ Image: Amazon はじめに紹介す