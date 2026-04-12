世界で存在感を示す日本の核融合スタートアップは何をしているか。元日本原子力研究所研究員で作家の高嶋哲夫さんは「日本が得意とする『ものづくり』と極めて相性が良い要求精度が高く、代替の効かない部品やシステムを供給する、京都大学発の日本の核融合スタートアップ企業を紹介する」という――。※本稿は、高嶋哲夫『核融合発電で世界はこう変わる』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Goodvibes P