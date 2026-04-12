任期満了に伴う能代市長選挙が告示され、いずれも無所属の新人2人による一騎打ちの選挙戦が始まりました。能代市長選挙に立候補したのは届け出順にいずれも新人で、元能代市議会議員の鍋谷暁氏31歳と元県議会議員の吉方清彦氏55歳の無所属の2人です。20年ぶりに市政の新たなかじ取り役が決まる能代市長選挙は19日日曜日に投票が行われ、即日開票されます。