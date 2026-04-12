岡山市消防操法大会 消火活動を想定し、消防団員の基本技術を競う大会が12日、岡山市で開かれました。 岡山市の消防団員約120人が参加した「消防操法大会」です。消防団員が日頃の訓練で培ったポンプ技術などを競い、消火技術の向上を目指します。 参加者は大きな掛け声を出しながらホースをつなぐ作業などを丁寧かつ迅速行っていました。 （岡山市消防団豊分団三木裕麻さん）「消防職員の方々より（現場に）