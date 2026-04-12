猫のしつけに霧吹きが効くと言われる3つの理由 1.本能的に「水」を嫌がる性質がある 猫の祖先は砂漠で暮らしていたため、体が濡れて体温が下がることを本能的に嫌がります。顔や体に水がかかる不快感は、猫にとって大きな衝撃となります。この「濡れたくない」という強い不快感を利用して、いけない行動を止めさせるのが霧吹きを使ったしつけの仕組みです。 2.天敵の威嚇音に似ている 霧吹きから水が出る時の「