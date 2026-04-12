Image: © CD PROJEKT, © Sony Interactive Entertainment, All rights reserved. 発売から5年経っても進化するナイトシティ。2020年に発売されたAAAタイトルのゲーム『サイバーパンク2077』の新たなアップデートが日本時間4月9日に配信開始されました。今回公開されたのは、PlayStation 5 Pro向けのアップデートで、コンソール向けのゲーム体験を向上させるものとなります。PS5 Pr