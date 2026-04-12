[4.12 J1百年構想リーグ EAST第10節](U等々力)※16:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[川崎フロンターレ]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 2 松長根悠仁DF 13 三浦颯太DF 28 丸山祐市DF 29 山原怜音MF 6 山本悠樹MF 8 橘田健人MF 14 脇坂泰斗MF 17 伊藤達哉MF 23 マルシーニョFW 9 エリソン控えGK 1 山口瑠伊DF 27 神橋良汰DF 32 林駿佑MF 15 名願斗哉MF 19 河原創MF 34 長璃喜FW 24 宮城天FW 38 神田奏真FW 91 ラザル