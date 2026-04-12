[4.12 J1百年構想リーグ EAST第10節](U等々力)

※16:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 2 松長根悠仁

DF 13 三浦颯太

DF 28 丸山祐市

DF 29 山原怜音

MF 6 山本悠樹

MF 8 橘田健人

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 伊藤達哉

MF 23 マルシーニョ

FW 9 エリソン

控え

GK 1 山口瑠伊

DF 27 神橋良汰

DF 32 林駿佑

MF 15 名願斗哉

MF 19 河原創

MF 34 長璃喜

FW 24 宮城天

FW 38 神田奏真

FW 91 ラザル・ロマニッチ

監督

長谷部茂利

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 3 キム・テヒョン

DF 16 溝口修平

DF 22 濃野公人

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 14 樋口雄太

MF 27 松村優太

MF 40 鈴木優磨

FW 9 レオ・セアラ

FW 11 田川亨介

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 2 安西幸輝

DF 7 小川諒也

DF 23 津久井佳祐

MF 10 柴崎岳

MF 13 知念慶

MF 24 林晴己

FW 19 師岡柊生

FW 77 チャヴリッチ

監督

鬼木達