川崎Fvs鹿島 スタメン発表
[4.12 J1百年構想リーグ EAST第10節](U等々力)
※16:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 27 神橋良汰
DF 32 林駿佑
MF 15 名願斗哉
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 24 宮城天
FW 38 神田奏真
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 16 溝口修平
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 14 樋口雄太
MF 27 松村優太
MF 40 鈴木優磨
FW 9 レオ・セアラ
FW 11 田川亨介
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 2 安西幸輝
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
MF 10 柴崎岳
MF 13 知念慶
MF 24 林晴己
FW 19 師岡柊生
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
※16:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 27 神橋良汰
DF 32 林駿佑
MF 19 河原創
MF 34 長璃喜
FW 24 宮城天
FW 38 神田奏真
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 16 溝口修平
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 14 樋口雄太
MF 27 松村優太
MF 40 鈴木優磨
FW 9 レオ・セアラ
FW 11 田川亨介
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 2 安西幸輝
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
MF 10 柴崎岳
MF 13 知念慶
MF 24 林晴己
FW 19 師岡柊生
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達