[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節](ミクスタ)※14:00開始<出場メンバー>[ギラヴァンツ北九州]先発GK 41 杉本光希DF 2 奈良坂巧DF 4 長谷川光基DF 23 前田稜太DF 30 福森健太MF 7 平原隆暉MF 8 吉長真優MF 13 熊澤和希MF 17 岡野凜平FW 9 河辺駿太郎FW 19 吉原楓人控えGK 31 大谷幸輝MF 6 星広太MF 14 井澤春輝MF 16 丸山壮大MF 40 官澤琉汰FW 18 渡邉颯太FW 25 坪郷来紀FW 37 吉田晃盛監督増本浩平[サガン鳥栖]先発G