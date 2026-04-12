北九州vs鳥栖 スタメン発表
[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節](ミクスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 23 前田稜太
DF 30 福森健太
MF 7 平原隆暉
MF 8 吉長真優
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
FW 9 河辺駿太郎
FW 19 吉原楓人
控え
GK 31 大谷幸輝
MF 6 星広太
MF 14 井澤春輝
MF 16 丸山壮大
MF 40 官澤琉汰
FW 18 渡邉颯太
FW 25 坪郷来紀
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 松原颯汰
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 19 鈴木大馳
控え
GK 46 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア
DF 23 北島郁哉
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
MF 20 豊田歩
MF 29 田中雄大
MF 36 池田季礼
MF 43 芳野凱斗
FW 15 酒井宣福
監督
小菊昭雄
※14:00開始
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 23 前田稜太
DF 30 福森健太
MF 7 平原隆暉
MF 8 吉長真優
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
FW 9 河辺駿太郎
FW 19 吉原楓人
控え
GK 31 大谷幸輝
MF 6 星広太
MF 14 井澤春輝
MF 16 丸山壮大
MF 40 官澤琉汰
FW 25 坪郷来紀
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 松原颯汰
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 19 鈴木大馳
控え
GK 46 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア
DF 23 北島郁哉
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
MF 20 豊田歩
MF 29 田中雄大
MF 36 池田季礼
MF 43 芳野凱斗
FW 15 酒井宣福
監督
小菊昭雄