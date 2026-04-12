ヤンキースの?悪童?ジャズ・チザム・ジュニア内野手（２８）がまたまた批判を浴びている。１１日（日本時間１２日）の敵地レイズ戦は１点リードで迎えた延長１０回、無死二、三塁からスクイズで同点とされ、さらに一死満塁からアランダのニゴロが内野安打となって４―５でサヨナラ負け。最後の打球は二塁手チザムがファンブルし、あわてて一塁に投げたが、これも間に合わなかった。ヤンキースはあえなく４連敗を喫し、主砲のジ