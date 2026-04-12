BTS新アルバム「ARIRANG（アリラン）」が、3週連続でグローバム音楽オーディオ・ストリーミングプラットフォームSpotifyチャートを席巻した。11日の発表によると、最新週間チャート（集計期間：3日〜9日）で「週間トップアルバム」「週間トップソング」のグローバルチャートでトップを維持した。両チャートで、3週連続で1位に輝いた。またアルバムに収録された14曲すべてが3週連続で『週間トップソング・グローバル』にランクイン