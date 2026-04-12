BTS新アルバム「ARIRANG（アリラン）」が、3週連続でグローバム音楽オーディオ・ストリーミングプラットフォームSpotifyチャートを席巻した。

11日の発表によると、最新週間チャート（集計期間：3日〜9日）で「週間トップアルバム」「週間トップソング」のグローバルチャートでトップを維持した。両チャートで、3週連続で1位に輝いた。

またアルバムに収録された14曲すべてが3週連続で『週間トップソング・グローバル』にランクインした。特にインタールード曲「No．29」を除く歌唱曲13曲は50位以内に入った。さらに日間チャート「デーリートップソンググローバル」では、3月20日から9日までの21日間、連続で1位を獲得した。

韓国メディアのOSENは「これによりBTSは、9日付の日間と週間の『トップソング・グローバル』で最も多くの曲をランクインさせたアーティストとなった」と報じた。

また11日に発表された英国オフィシャルチャートでは、「ARIRANG」が「オフィシャルアルバムトップ100」で位にランクインし、3週連続で上位を維持した。タイトル曲「SWIM」など複数曲が、ソングランキングでランクインした。

日本でも高い人気をみせた。「SWIM」は、オリコン最新「週間ストリーミングランキング」（13日付、集計期間：3月30日〜5日）で、2週連続で首位を獲得した。今年、同チャートで2週連続で1位を死守した海外アーティストはBTSだけとなった。

欧州各国でも上位を維持した。ドイツ公式音楽チャートの「トップ100アルバム」（10日付）で、前週比2段階上昇し、1位にランクインした。フランスレコード協会（SNEP）の「トップアルバム」（集計期間：3日〜9日）では、先週に続き2位にランクインした。

オーストラリアのARIAチャートでは、13日付の「トップ50アルバム」と「トップ10バイナルアルバム」チャートで、それぞれ2位にランクインし、3週連続で上位に入った。