お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは4月11日、自身のInstagramを更新。妻・藤本美貴さんの“厳しい師匠”姿を披露しました。【写真】庄司智春、妻・藤本美貴の“師匠”姿「王騎将軍スタイル」庄司さんは「次女 字の練習 空に書きなさいって 書かされてる 後ろの師匠 厳しい指導w でも笑っちゃう」とつづり、4枚の写真を投稿。鉛筆を持ち、宙に向かって文字の練習をしている次女の後ろで、妻でタレントの藤本美貴さんが腰に手を