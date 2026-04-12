お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは4月11日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴さんが厳しく子どもを指導する姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：庄司智春さん公式Instagramより）

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お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは4月11日、自身のInstagramを更新。妻・藤本美貴さんの“厳しい師匠”姿を披露しました。

【写真】庄司智春、妻・藤本美貴の“師匠”姿

「王騎将軍スタイル」

庄司さんは「次女 字の練習 空に書きなさいって 書かされてる 後ろの師匠 厳しい指導w でも笑っちゃう」とつづり、4枚の写真を投稿。鉛筆を持ち、宙に向かって文字の練習をしている次女の後ろで、妻でタレントの藤本美貴さんが腰に手を当てて仁王立ち。次女とお揃いの可愛らしいお団子ヘアスタイルですが、険しい表情で次女を見つめています。ところが、2枚目の写真ではにっこり笑顔を見せ、3枚目では次女と爆笑している様子。“厳しい指導”は失敗に終わったようです。

この投稿にコメントでは「素敵な師範」「こんな可愛い人が奥さんの人は幸せだろうなぁ」「みきてぃーめっちゃ綺麗やん」「我慢できなくなって笑っちゃってんじゃん」「王騎将軍スタイル」「さすが師匠」「美貴さまの『やーめーて！ 笑！ ちゃんとやって！ 笑』って声が聞こえてくる」などの声が寄せられています。

「全部可愛いんやないかい！！」

6日の投稿では、長女、次女との3人で東京・原宿をデートした時の写真を披露している庄司さん。「クレープ受け取って すぐ食べちゃうの可愛い 歩きながら 食べちゃうの可愛い 結局 端っこ行って 食べちゃうの可愛い」と2人の娘が可愛くてたまらない様子が伝わってきます。コメントでは「文面が愛で溢れてる」「最高のパバですね」「全部可愛いんやないかい！！」「行動いちいち全部可愛いんだろうね」「そんなふたりを見てニヤニヤ嬉しそうにしてる庄司さん、カワイイ」「美女からモテモテですね」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)