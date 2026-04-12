「王騎将軍スタイル」庄司智春、妻・藤本美貴の“厳しい師匠”姿を披露！ 「笑っちゃってんじゃん」
「王騎将軍スタイル」庄司智春、妻・藤本美貴の“厳しい師匠”姿を披露！ 「笑っちゃってんじゃん」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは4月11日、自身のInstagramを更新。妻・藤本美貴さんの“厳しい師匠”姿を披露しました。
【写真】庄司智春、妻・藤本美貴の“師匠”姿
「王騎将軍スタイル」庄司さんは「次女 字の練習 空に書きなさいって 書かされてる 後ろの師匠 厳しい指導w でも笑っちゃう」とつづり、4枚の写真を投稿。鉛筆を持ち、宙に向かって文字の練習をしている次女の後ろで、妻でタレントの藤本美貴さんが腰に手を当てて仁王立ち。次女とお揃いの可愛らしいお団子ヘアスタイルですが、険しい表情で次女を見つめています。ところが、2枚目の写真ではにっこり笑顔を見せ、3枚目では次女と爆笑している様子。“厳しい指導”は失敗に終わったようです。
この投稿にコメントでは「素敵な師範」「こんな可愛い人が奥さんの人は幸せだろうなぁ」「みきてぃーめっちゃ綺麗やん」「我慢できなくなって笑っちゃってんじゃん」「王騎将軍スタイル」「さすが師匠」「美貴さまの『やーめーて！ 笑！ ちゃんとやって！ 笑』って声が聞こえてくる」などの声が寄せられています。
「全部可愛いんやないかい！！」6日の投稿では、長女、次女との3人で東京・原宿をデートした時の写真を披露している庄司さん。「クレープ受け取って すぐ食べちゃうの可愛い 歩きながら 食べちゃうの可愛い 結局 端っこ行って 食べちゃうの可愛い」と2人の娘が可愛くてたまらない様子が伝わってきます。コメントでは「文面が愛で溢れてる」「最高のパバですね」「全部可愛いんやないかい！！」「行動いちいち全部可愛いんだろうね」「そんなふたりを見てニヤニヤ嬉しそうにしてる庄司さん、カワイイ」「美女からモテモテですね」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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