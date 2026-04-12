離婚に伴う慰謝料は内縁関係でも認められますが、それが「不倫関係」であった場合、法的な保護は受けられるのでしょうか。 「私の一生を踏みにじった」 30年にわたり事実上の夫婦として暮らしながら、入籍が叶わぬまま絶縁を突きつけられた女性のケース。本記事では、こうした重婚的内縁関係の破綻において、裁判所がどのように判断したのか紹介します。 ※この記事は、飯野たから氏・神木正裕氏著、梅田幸子氏監修の