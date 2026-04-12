西武園競輪場のG3「第1回平原康多カップ」は3日目を終えた。10Rの準決一発目は真杉匠（27＝栃木）が捲って完勝した。「2日目よりは良くなった。また自転車を微調整して良くなればいいと思う。今年に入って記念の決勝もなくてズタボロだったので、いいきっかけになれば。3連覇できるように頑張る」前身の「ゴールド・ウイング賞」を24、25年と連覇。得意の一戦に今年も挑む。