3登板目のマリナーズ戦で初回KOアストロズは11日（日本時間12日）、シアトル遠征中のチーム本隊を離れた今井達也投手について「右腕の疲労」だと発表した。今後は本拠地ヒューストンで検査を受けるという。今季成績は3登板で1勝0敗、防御率7.27。今井は10日（同11日）の敵地・マリナーズ戦でメジャー3度目の登板した。初回に5四死球3失点と乱れ、1死しか奪えず降板。今井は「いつも投げている球場よりボールが滑るという感覚は