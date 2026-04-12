3登板目のマリナーズ戦で初回KO

アストロズは11日（日本時間12日）、シアトル遠征中のチーム本隊を離れた今井達也投手について「右腕の疲労」だと発表した。今後は本拠地ヒューストンで検査を受けるという。今季成績は3登板で1勝0敗、防御率7.27。

今井は10日（同11日）の敵地・マリナーズ戦でメジャー3度目の登板した。初回に5四死球3失点と乱れ、1死しか奪えず降板。今井は「いつも投げている球場よりボールが滑るという感覚はありました」「抜けるボールが多かったんですけど、それを抑えようとして、引っかけてという悪循環になってしまった」などと反省を口にした。

アストロズは目下シアトル遠征中。試合前にはMLB公式サイトのブライアン・マクタガート記者が、今井がチーム本隊を離れることを伝えていた。約3時間後にアストロズは今井について「右腕の疲労のため、さらなる精密検査を受けるべくヒューストンへ戻った」と情報をアップデート。もっとも、今後もロースターに残ることになっている。

今井は今年1月に西武からポスティングシステムを利用して3年5400万ドル（約86億円）でアストロズへ移籍した。西武では2023年から3年連続で2桁勝利を挙げるなど、通算58勝45敗、防御率3.15をマークした。（Full-Count編集部）