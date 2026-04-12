昨年後半から今年初めにかけて、相次いで3件の大型倒産が発生した。昨年10月28日に破産手続き開始決定を受けたカプセルトイ販売のネクサスエンタープライズ（大阪市中央区、以下ネクサス社）、同12月11日に民事再生法の適用を申請したアパレル小売業のマツオインターナショナル（株）（大阪市中央区、以下マツオ社）、そして、2026年1月5日に同じく民事再生法の適用を申請した、コーヒー豆・輸入食品販売店を運営するジュピターコ