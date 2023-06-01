「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」ABEMAの開局10周年を記念した特別番組「30時間限界突破フェス」の企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」が11日に放送。東京五輪柔道100キロ級金メダリストで、現在はプロレスラーのウルフアロン（新日本プロレス）が全勝。1000万円を死守した。身長197センチ、体重200キロの元大関・把瑠都からも約40秒で一本を奪い、視聴者に衝撃を与えた。握力は125キロ。圧倒的