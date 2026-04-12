「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」

ABEMAの開局10周年を記念した特別番組「30時間限界突破フェス」の企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」が11日に放送。東京五輪柔道100キロ級金メダリストで、現在はプロレスラーのウルフアロン（新日本プロレス）が全勝。1000万円を死守した。身長197センチ、体重200キロの元大関・把瑠都からも約40秒で一本を奪い、視聴者に衝撃を与えた。

握力は125キロ。圧倒的な巨体とパワーを誇る把瑠都はゴングが鳴ると、すぐさま仕掛けた。19歳までは柔道をやっており、組み合って圧をかける。しかし、開始40秒が経過したときだった。一瞬の隙をつき、ウルフアロンが大内刈り。把瑠都から一本勝ちを収めた。

放送したABEMAのコメント欄でも驚きの声が続出。「思ってた以上に体格差があったのに」「なんやこれ」「メダリストすげえええ」「本物や」「汗かいてないだろ」「これがメダリスト」「体重差あってコレは凄いw」などと書き込まれていた。

4分一本勝負で「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となるルール。すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止で、双方が柔道着を着用。ウルフは6連勝で1000万円を死守した。



（THE ANSWER編集部）