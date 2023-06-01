[4.11 オランダ・エールディビジ第30節](ポルマン・スタディオン)※28:00開始<出場メンバー>[ヘラクレス]先発GK 22 レムコ・パスフェールDF 3 J. WieckhoffDF 4 D. MiraniDF 18 アレック ヴァン ホーレンベークDF 24 I. MesíkMF 8 マリオ・エンゲルスMF 9 ナジ・ウニュバルMF 10 T. BrunsMF 17 T. van GilstMF 32 S. SchepermanFW 25 L. Zeefuik控えGK 16 T. JansinkGK 30 R. MantelDF 5 D. van der KustDF 6 サバ・ア