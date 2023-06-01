[4.11 オランダ・エールディビジ第30節](ポルマン・スタディオン)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ヘラクレス]

先発

GK 22 レムコ・パスフェール

DF 3 J. Wieckhoff

DF 4 D. Mirani

DF 18 アレック ヴァン ホーレンベーク

DF 24 I. Mesík

MF 10 T. Bruns

MF 17 T. van Gilst

MF 32 S. Scheperman

FW 8 マリオ・エンゲルス

FW 9 ナジ・ウニュバル

FW 25 L. Zeefuik

控え

GK 16 T. Jansink

GK 30 R. Mantel

DF 5 D. van der Kust

DF 6 サバ・アランゲル・セスティッチ

MF 14 エリック・アールストランド

MF 20 R. Bozinovski

MF 73 W. Ould-Chikh

FW 7 ブライアン リンボンベ

FW 19 ルカ・クレノビッチ

FW 21 イバンドロ・ボルジェス・サンチェス

FW 39 S. Blokhuis

監督

Ernest Faber

[アヤックス]

先発

GK 26 M. Paes

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 4 板倉滉

MF 10 オスカル・グロフ

MF 24 ジョルシー・モキオ

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 23 スティーブン・ベルフハイス

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 52 P. Reverson

GK 62 A. El Hani

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 30 アーロン・バウマン

DF 32 冨安健洋

DF 53 M. van der Lans

MF 48 ショーン・ステュア

FW 7 M. Carrizo

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 19 ドン・コナデュ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

ガルシア・ジュニェントオスカル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります