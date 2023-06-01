ヘラクレスvsアヤックス スタメン発表
[4.11 オランダ・エールディビジ第30節](ポルマン・スタディオン)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ヘラクレス]
先発
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 3 J. Wieckhoff
DF 4 D. Mirani
DF 18 アレック ヴァン ホーレンベーク
DF 24 I. Mesík
MF 10 T. Bruns
MF 17 T. van Gilst
MF 32 S. Scheperman
FW 8 マリオ・エンゲルス
FW 9 ナジ・ウニュバル
FW 25 L. Zeefuik
控え
GK 16 T. Jansink
GK 30 R. Mantel
DF 5 D. van der Kust
DF 6 サバ・アランゲル・セスティッチ
MF 14 エリック・アールストランド
MF 20 R. Bozinovski
MF 73 W. Ould-Chikh
FW 7 ブライアン リンボンベ
FW 19 ルカ・クレノビッチ
FW 21 イバンドロ・ボルジェス・サンチェス
FW 39 S. Blokhuis
監督
Ernest Faber
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 4 板倉滉
MF 10 オスカル・グロフ
MF 24 ジョルシー・モキオ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 52 P. Reverson
GK 62 A. El Hani
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
DF 53 M. van der Lans
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 M. Carrizo
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
※28:00開始
<出場メンバー>
[ヘラクレス]
先発
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 3 J. Wieckhoff
DF 4 D. Mirani
DF 18 アレック ヴァン ホーレンベーク
DF 24 I. Mesík
MF 10 T. Bruns
MF 17 T. van Gilst
MF 32 S. Scheperman
FW 8 マリオ・エンゲルス
FW 25 L. Zeefuik
控え
GK 16 T. Jansink
GK 30 R. Mantel
DF 5 D. van der Kust
DF 6 サバ・アランゲル・セスティッチ
MF 14 エリック・アールストランド
MF 20 R. Bozinovski
MF 73 W. Ould-Chikh
FW 7 ブライアン リンボンベ
FW 19 ルカ・クレノビッチ
FW 21 イバンドロ・ボルジェス・サンチェス
FW 39 S. Blokhuis
監督
Ernest Faber
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 4 板倉滉
MF 10 オスカル・グロフ
MF 24 ジョルシー・モキオ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 52 P. Reverson
GK 62 A. El Hani
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
DF 53 M. van der Lans
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 M. Carrizo
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります