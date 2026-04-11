「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を９回ＴＫＯで下し、通算８勝（３ＫＯ）１敗とした。天心は昨年１１月に井上拓真（３０）＝大橋＝との王座決定戦でプロ初黒星を喫してからの再起戦を制し、涙の復活。試合後の会見でも目に涙を浮かべながら、約２５分に