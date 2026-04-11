フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成したプロスケーター・羽生結弦（３１）が、さらなる高みを見据えている。単独公演「ＹＵＺＵＲＵＨＡＮＹＵ“ＲＥＡＬＩＶＥ”ａｎＩＣＥＳＴＯＲＹｐｒｏｊｅｃｔ」が１１日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開幕。過去に演じた「ＩＣＥＳＴＯＲＹ」の番外編として行われ、代名詞の「ＳＥＩＭＥＩ」などを披露した。「たくさん練習してきたつもりだけど、１人