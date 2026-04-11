月刊情報誌『東京カレンダー』の公式X、Instagramアカウントで4月10日に公開された、女優・戸田恵梨香が登場する動画が、思わぬ注目を集めている。戸田は、4月21日発売の同誌に約9年ぶりに登場。誌面発売に先がけて公開された動画では、特集テーマ「会食の達人たち。」にちなみ、東京・赤坂のラグジュアリーな中国料理店『新栄記 東京店』で食事を楽しむ様子がおさめられていたが、その“優雅なひととき”が、別の意味で注目を