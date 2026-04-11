【モデルプレス＝2026/04/11】三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二が、ファンのもとへ“会いに行く”ことをテーマに4公演限定で『2026 RYUJI IMAICHI Special Meeting “FIRST MOVE”』を開催することが発表された。【写真】今市隆二、金髪イメチェンで雰囲気ガラリ◆今市隆二、スペシャルミーティング開催決定本公演は、歌を届けながらファンと特別な時間を共有することを目的とした企画で、限られた公演数だからこそ実現する、濃密