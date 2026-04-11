三代目JSB今市隆二、ファンのもとへ“会いに行く” 4公演限定スペシャルミーティング開催決定【2026 RYUJI IMAICHI Special Meeting “FIRST MOVE”】
【モデルプレス＝2026/04/11】三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二が、ファンのもとへ“会いに行く”ことをテーマに4公演限定で『2026 RYUJI IMAICHI Special Meeting “FIRST MOVE”』を開催することが発表された。
【写真】今市隆二、金髪イメチェンで雰囲気ガラリ
本公演は、歌を届けながらファンと特別な時間を共有することを目的とした企画で、限られた公演数だからこそ実現する、濃密でプレミアムな空間が8月の福岡公演を皮切りに各地で展開される予定だ。開催に際し、今市は「ヴォーカリストとしてのこれまでの歩みと、これからの歩みをどちらも感じてもらえるよう、歌を中心にトークを交えながらお届けしたいと思っています。」とコメントを寄せた。
チケットは、4月20日より三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUBにて先行抽選予約が開始。その日、その場所にしか生まれない空間をファンとともに創り上げる本ツアー。ヴォーカリストとして歩み続ける今市の新たな一歩＝“FIRST MOVE”、その幕開けとなる。（modelpress編集部）
4公演限定のSpecial Meeting。ヴォーカリストとしてのこれまでの歩みと、これからの歩みをどちらも感じてもらえるよう、歌を中心にトークを交えながらお届けしたいと思っています。久しぶりの近い距離、ファンの皆様と特別な時間にしたいと思っています。
ファンの皆様のもとへ“会いに行く”
4公演限定のSpecial Meeting。
歌を届けながら、特別な時間にしたい。
ヴォーカリストとして歩むこれからの今市隆二の“FIRST MOVE”
その日、その場所にしかない空間を共にしましょう。
・公演日程
2026年8月31日（月）福岡・福岡サンパレス 開場17：45／開演18：30
2026年9月2日（水）京都・ロームシアター京都 開場17：45／開演18：30
2026年9月12日（土）東京・SGCホール有明 開場16：30／開演17：30
2026年9月15日（火）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru 開場17：15／開演18：00
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◆今市隆二、スペシャルミーティング開催決定
本公演は、歌を届けながらファンと特別な時間を共有することを目的とした企画で、限られた公演数だからこそ実現する、濃密でプレミアムな空間が8月の福岡公演を皮切りに各地で展開される予定だ。開催に際し、今市は「ヴォーカリストとしてのこれまでの歩みと、これからの歩みをどちらも感じてもらえるよう、歌を中心にトークを交えながらお届けしたいと思っています。」とコメントを寄せた。
◆今市隆二コメント
4公演限定のSpecial Meeting。ヴォーカリストとしてのこれまでの歩みと、これからの歩みをどちらも感じてもらえるよう、歌を中心にトークを交えながらお届けしたいと思っています。久しぶりの近い距離、ファンの皆様と特別な時間にしたいと思っています。
◆「2026 RYUJI IMAICHI Special Meeting “FIRST MOVE”」
ファンの皆様のもとへ“会いに行く”
4公演限定のSpecial Meeting。
歌を届けながら、特別な時間にしたい。
ヴォーカリストとして歩むこれからの今市隆二の“FIRST MOVE”
その日、その場所にしかない空間を共にしましょう。
・公演日程
2026年8月31日（月）福岡・福岡サンパレス 開場17：45／開演18：30
2026年9月2日（水）京都・ロームシアター京都 開場17：45／開演18：30
2026年9月12日（土）東京・SGCホール有明 開場16：30／開演17：30
2026年9月15日（火）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru 開場17：15／開演18：00
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