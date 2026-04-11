ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバー、山中柔太朗のInstagramフォロワー数が4月10日に100万人を突破。その記念すべき瞬間を“金ピカ全身タイツ”姿でカウントダウンして迎えたことを、メンバーの佐野勇斗がXで報告し、爆発的な話題となっている。達成の瞬間は生配信中に訪れた。山中と佐野はチョコドームづくりに挑戦しながら、リラックスした雰囲気でファンと交流。なごやかな空気のなか、フォロワー数は徐々にカウントア