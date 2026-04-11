ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバー、山中柔太朗のInstagramフォロワー数が4月10日に100万人を突破。その記念すべき瞬間を“金ピカ全身タイツ”姿でカウントダウンして迎えたことを、メンバーの佐野勇斗がXで報告し、爆発的な話題となっている。

達成の瞬間は生配信中に訪れた。山中と佐野はチョコドームづくりに挑戦しながら、リラックスした雰囲気でファンと交流。なごやかな空気のなか、フォロワー数は徐々にカウントアップし、ついに大台の100万人に到達した。

「100万人の達成に合わせ、“全身金ピカタイツ”に身をつつんだ山中さんと佐野さんの衝撃的なビジュアルも公開されました。頭からつま先まで光沢のある金色で統一された姿は、昭和時代に一世風靡したバラエティー番組『とんねるずのみなさんのおかげでした』（フジテレビ系）の“モジモジくん”を彷彿とさせるインパクト抜群のもので、アイドルらしからぬビジュアルでした。さらに動画内では、佐野さんが《一昨日ネットで注文しました》《これ待ち受けにしてみてください》と呼びかけるなど“全力の悪ノリ”で、あえてツッコミどころを増やす演出がきわだっていました」（芸能ジャーナリスト）

Xでも、この異色の祝福シーンはまたたく間に拡散。祝福とツッコミが入り混じる、独特の盛り上がりを見せている。

《全身タイツ事務所OK出たんや（笑）。おめでとうだねえ》

《じゅたろ100万人おめでとう！！金タイツさんぱち最高すぎて壁紙決定》

《あまりにもシュールすぎる》

今回の現象について芸能ジャーナリストはこう分析する。

「最近は“完璧すぎるアイドル”よりも、“どこか抜けている人間味”や“意図的な崩し”が支持される傾向にあります。今回の金タイツは、まさにその象徴的な一例でしょう。100万人突破という本来は“キレイに決めるべき瞬間”を、あえて外すことで、視聴者の予想を裏切った。その“違和感”こそが拡散の起爆剤になったと考えます。一方で、“節目を軽く扱いすぎでは”と感じる層がいるのも事実で、その賛否がさらに話題を押し上げた側面もあります」

動画内では《これみんなやらなきゃあかんのか、100万回いったら》《そうだよ。やらせるよ俺は》《絶対嫌がる》といった佐野と山中の軽妙なやり取りも飛び出し、フォロワー100万人突破の“恒例行事化”を匂わせる一幕も見られただけに、今後の展開にも期待が寄せられるところだ。