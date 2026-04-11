アイドルグループ「iLiFE!」のメンバーが、過去にあった脱退や卒業について涙ながらに本音を吐露する場面があった。【映像】候補生の歌唱審査の様子「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」が始動し、その第1話が4月8日、ABEMAで放送された。