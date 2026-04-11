アイドルグループ「iLiFE!」のメンバーが、過去にあった脱退や卒業について涙ながらに本音を吐露する場面があった。

【映像】候補生の歌唱審査の様子

「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」が始動し、その第1話が4月8日、ABEMAで放送された。

過去最大のオーディションとなった今回は、応募総数約4万2000人の中から合宿審査に216人が通過。2泊3日の合宿では、歌唱審査とダンス審査をそれぞれ行う三次審査、そして歌唱とダンスを同時に行うパフォーマンス審査の四次審査が行われ、最終審査に進む新メンバー候補生を決定する。

今回の放送では、オーディションにかけるメンバーそれぞれの思いが語られた。あいすは「色や周りのメンバーの構成もある程度決まっていると、あと1人を見つけるのは前に比べてハードルも上がってるなと思っていて。ダンスとパフォーマンスでそれぞれ強いメンバーがいるので、どちらかで突出しているよりは、iLiFE!がもう一段階華やかになるような、目を引くような子がいたらいいなと思ってます」と話す。

また、空詩かれんは「たぶん1人だけしか採らないと思うので、アイドルをちゃんと“仕事”と思って活動できる子」、福丸うさは「新しいキャラクターでいてほしい。みに、みき、まむもそうだったんですけど、新しいピンク色担当の子もそうであったらいいなって思います」、虹羽みには「自分が“iLIFE!でしかやりたくない”と、10年ぐらいやるつもりで入ったので、一緒に活動できる子が入ってくれたら嬉しいなって思います」との考えを語った。

さらに、メンバーが入れ替わり、“グループの形が変わっていくこと”への本音も明かされた。

あいすは「iLiFE!は変わっていって、その度に話題になっている。メンバーが変わっていくのが今のアイドルの中でも当たり前ではないので、ファンや周りの方から、批判的な意見をもらうこともある」と現状を語る一方で、「活動している自分の考えとしては、変わっていくのも悪いことではないんじゃないかなと。長い目で見たら、そのおかげで素敵なメンバーとも出会えているし、だんだん受け入れられるようになってきてます」と前向きな姿勢を示す。

純嶺みきは「どこのグループも卒業はあるので、形が変わっていくことに対してマイナスなこととは思ってないです」とコメント。一方で、過去の脱退という出来事に対しては、「ファンの方も『裏切られた』とか、メンバーも精神的にしんどくなったりするので。言葉にするのは難しいんですけど、自分も『裏切られたな』って気持ちにはなります」と、複雑な思いを明かした。

若葉のあは「思い出すと泣いちゃうんですけど……」と涙ぐみながら、「出会った中で一番の親友だった子がいて。その子とお別れすることになったんですけど、人生で一番しんどかったです」と過去の別れを回顧。「半年くらい経ったんですけど、まだ引きずってます」と、グループの変化が大きな試練だったことをうかがわせた。

それでも、iLiFE!は今夏に過去最大キャパシティのKアリーナ横浜でのワンマンライブが決まっている。合宿の開会式では、あいすが候補生たちに向けて「大きなステージがすでに決まっているので、皆さんが今思っているよりもっと大きな覚悟が必要になるのかなと。合格がゴールじゃなくて、スタート地点に立てるような子を選べたらいいなと思っています」と熱いメッセージを送った。

2020年に結成したiLiFE!は、「アイドルライフスターターパック」がTikTokでZ世代を中心に大ブレイク。2024年8月に幕張メッセ、2025年8月に武道館でワンマンライブを開催し、今年8月26日には過去最大キャパシティのKアリーナ横浜に挑む、今一番勢いのあるライブアイドル。メンバーはあいす、空詩かれん（そなた・かれん）、心花りり（このか・りり）、福丸うさ、若葉のあ、虹羽みに（こはね・みに）、小熊まむ（こぐま・まむ）、純嶺みき（すみれ・みき）。

番組では、3日間にわたるオーディション合宿（3次・4次審査）から、最終審査・新メンバー決定までの過程に密着。合宿審査、さらに4次審査を通過した候補生は約1カ月間にわたるボーカル＆ダンスのスタジオ練習を経て、ついに“たった1人”の新メンバーが選ばれる。オーディションの模様はABEMAで“先行最速”放送され、後日iLiFE!公式YouTubeでも公開予定となっている。（『iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』より）