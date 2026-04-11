声優の吉岡麻耶、瀬戸麻沙美、大空直美が１１日、都内で「ガールズ＆パンツァーもっとらぶらぶ作戦です！」第４幕上映記念舞台あいさつに出席した。人気アニメ「ガールズ＆パンツァー」の劇場版で、同名コミックのスピンオフが原作。劇中では寒中水泳のシーンが登場するが、３人は「嫌ですね」と首を振った。それでも、進行役から「これをもらえるなら…」と譲歩できる条件を聞かれると、「いちご一生分」（吉岡）、「全部自